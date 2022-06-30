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У Путіна нарахували, що у кожному "районі скупчення ЗСУ" було по одному військовому

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 11:22
У Путіна нарахували, що у кожному районі скупчення ЗСУ було по одному військовому
прес-секретар відомства ІГОР КОНАШЕНКОВ, ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Журналісти-розслідувачі порахували, що, згідно зі звітами російського Міноборони, окупанти знищили 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів" українських військ, тим самим нібито вбивши 40 тисяч військових ЗСУ.

Джерело: "Проект"

Деталі: Розслідувачі проаналізували майже 200 брифінгів Міноборони РФ і виявили багато неточностей та брехні.

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Журналісти звернули увагу на загадковий термін зі словника Міноборони Росії - "скупчення живої сили та техніки". Прессекретар військового відомства постійно його використовує, але наразі немає точного визначення, що це.

Дослівно: "За перші сто днів війни Росія, за повідомленнями Міноборони, нібито знищила в Україні 39 тисяч "районів скупчення живої сили та техніки" та "опорних пунктів українських військ".

Як вийшла така велика цифра, не зовсім зрозуміло, адже сума всіх окремо названих видів знищеної військової техніки до такої кількості явно не дотягує.

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Але найцікавіше — співвідношення людських втрат до втрат у техніці. Якщо розділити кількість убитих – 40 тис осіб (за повідомленнями МО РФ на 4 червня) українців на число "районів скупчення" – 39,8 тис (за повідомленнями МО РФ на 4 червня), вийде, що в кожному загинула в середньому 1 людина".

Більше деталей: Видання "Проект" з'ясувало, що російська армія "знищила" більше літаків, танків, бронемашин та безпілотників, ніж могло бути в України навіть з урахуванням постачання з інших країн, а саме:

 

Теми: ПутінпропагандавійнаРосія
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