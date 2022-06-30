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У Путина насчитали, что в каждом "районе скопления военных и техники ВСУ" было по одному человеку

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 11:22
пресс-секретарь ведомства ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Журналисты-расследователи посчитали, что, согласно отчетам российского Минобороны, оккупанты уничтожили 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск, тем самым якобы убив 40 тысяч военных ВСУ.

Источник: расследователи "Проект"

Детали: Расследователи проанализировали около 200 брифингов Минобороны РФ и обнаружили много неточностей и лжи.

Журналисты обратили внимание на загадочный термин из словаря Минобороны России — "скопление живой силы и техники". Пресс-секретарь военного ведомства постоянно его использует, но нет точного определения.

Дословно: "За первые сто дней войны Россия, по донесениям Минобороны, якобы уничтожила в Украине 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов украинских войск".

Как получилась такая внушительная цифра, не совсем понятно, ведь сумма всех отдельно названных видов уничтоженной военной техники до такого количества явно не дотягивает.

 

Но самое интересное — соотношение человеческих потерь к потерям в технике. Если разделить число убитых – 40 тыс человек (по сообщениям МО РФ, подсчет на 4 июня) украинцев на число "районов скопления" – 39,8 тыс (по сообщениям МО РФ, подсчет на 4 июня), получится, что в каждом погиб в среднем 1 человек".

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Больше деталей: Издание "Проект" выяснило, что российская армия "уничтожила" больше самолетов, танков, бронемашин и беспилотников, чем могло быть у Украины даже с учетом поставок из других стран, а именно:

 

Темы: ПутинпропагандавойнаРосcия
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