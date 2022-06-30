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У Путина насчитали, что в каждом "районе скопления военных и техники ВСУ" было по одному человеку

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 11:22
У Путина насчитали, что в каждом районе скопления военных и техники ВСУ было по одному человеку
пресс-секретарь ведомства ИГОРЬ КОНАШЕНКОВ, ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Журналисты-расследователи посчитали, что, согласно отчетам российского Минобороны, оккупанты уничтожили 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов" украинских войск, тем самым якобы убив 40 тысяч военных ВСУ.

Источник: расследователи "Проект"

Детали: Расследователи проанализировали около 200 брифингов Минобороны РФ и обнаружили много неточностей и лжи.

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Журналисты обратили внимание на загадочный термин из словаря Минобороны России — "скопление живой силы и техники". Пресс-секретарь военного ведомства постоянно его использует, но нет точного определения.

Дословно: "За первые сто дней войны Россия, по донесениям Минобороны, якобы уничтожила в Украине 39 тысяч "районов скопления живой силы и техники" и "опорных пунктов украинских войск".

Как получилась такая внушительная цифра, не совсем понятно, ведь сумма всех отдельно названных видов уничтоженной военной техники до такого количества явно не дотягивает.

ВИДЕО ДНЯ
 

Но самое интересное — соотношение человеческих потерь к потерям в технике. Если разделить число убитых – 40 тыс человек (по сообщениям МО РФ, подсчет на 4 июня) украинцев на число "районов скопления" – 39,8 тыс (по сообщениям МО РФ, подсчет на 4 июня), получится, что в каждом погиб в среднем 1 человек".

Больше деталей: Издание "Проект" выяснило, что российская армия "уничтожила" больше самолетов, танков, бронемашин и беспилотников, чем могло быть у Украины даже с учетом поставок из других стран, а именно:

 

Темы: ПутинпропагандавойнаРосcия
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