Швеція готується надати Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів

Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі TT сказав міністр оборони Петер Гультквіст.

У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона.

Реклама:

Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня.

Нагадаємо, четвертий пакет Швеція анонсувала на початку червня. До нього увійшли протикорабельні ракети, протитанкова і стрілецька зброя.