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Швеція готується надати Україні нову партію протитанкової зброї та кулеметів

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 12:30

Уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі TT сказав міністр оборони Петер Гультквіст. 

У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування. За його словами, про цю зброю просила українська сторона. 

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Загальна вартість зброї та обладнання складає 500 млн шведських крон. Уряд має погодити рішення у четвер 30 червня. 

Нагадаємо, четвертий пакет Швеція анонсувала на початку червня. До нього увійшли протикорабельні ракети, протитанкова і стрілецька зброя.

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Теми: ШвеціяУкраїназброя
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