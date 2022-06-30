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Швеция готовится предоставить Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 12:30

Правительство Швеции готовится согласовать пятый пакет военной помощи для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии TT сказал министр обороны Петер Гультквист.

В пакете предусмотрены противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования. По его словам, об этом оружии просила украинская сторона.

Общая стоимость оружия и оборудования составляет 500 млн шведских крон. Правительство должно согласовать решение в четверг 30 июня.

Напомним, четвёртый пакет Швеция анонсировала в начале июня. В него вошли противокорабельные ракеты, противотанковое и стрелковое оружие.

Темы: ШвецияУкраинаоружие
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