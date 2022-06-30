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Окупанти зранку обстріляли Чернігівщину

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 12:37
Скриншот з google.maps

Вранці 30 червня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з території Росії.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно ОК "Північ": "Уранці 30 червня між 10:27 та 10:35 на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території РФ".

Деталі: Повідомляється про 4 вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч, а також про 2 вибухи у районі населеного пункту неподалік Грем'яча. За попередніми даними, окупанти били зі ствольної артилерії.

Також три "приходи" ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано в районі н.п Михальчина Слобода.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила", – підсумували в ОК "Північ".

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Теми: Чернігівська областьвійна
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