Окупанти зранку обстріляли Чернігівщину

Вранці 30 червня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з території Росії.

Джерело: Оперативне командування "Північ"

Дослівно ОК "Північ": "Уранці 30 червня між 10:27 та 10:35 на Чернігівщині зафіксовано три обстріли з території РФ".

Деталі: Повідомляється про 4 вибухи поблизу населеного пункту Грем'яч, а також про 2 вибухи у районі населеного пункту неподалік Грем'яча. За попередніми даними, окупанти били зі ствольної артилерії.

Також три "приходи" ймовірно зі ствольної артилерії зафіксовано в районі н.п Михальчина Слобода.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає.

"Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила", – підсумували в ОК "Північ".