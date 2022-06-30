Оккупанты утром обстреляли Черниговщину

Утром 30 июня российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области с территории России.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно ОК "Север": "Утром 30 июня между 10:27 и 10:35 в Черниговской области зафиксированы три обстрела с территории РФ".

Реклама:

Детали: Сообщается о 4 взрывах вблизи населенного пункта Гремяч, а также о 2 взрывах в районе населенного пункта недалеко от Гремяча. По предварительным данным, оккупанты били из ствольной артиллерии.

Также три "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии зафиксированы в районе н.п. Михальчина Слобода.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.

ВИДЕО ДНЯ

"Информация о потерях среди местного населения или о повреждении гражданской инфраструктуры не поступала", – подытожили в ОК "Север".