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Оккупанты утром обстреляли Черниговщину

Ирина БалачукЧетверг, 30 июня 2022, 12:37
Скриншот с google.maps

Утром 30 июня российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской области с территории России.

Источник: Оперативное командование "Север"

Дословно ОК "Север": "Утром 30 июня между 10:27 и 10:35 в Черниговской области зафиксированы три обстрела с территории РФ".

Детали: Сообщается о 4 взрывах вблизи населенного пункта Гремяч, а также о 2 взрывах в районе населенного пункта недалеко от Гремяча. По предварительным данным, оккупанты били из ствольной артиллерии.

Также три "прихода", вероятно, из ствольной артиллерии зафиксированы в районе н.п. Михальчина Слобода.

Отмечается, что потерь среди личного состава и техники нет.

"Информация о потерях среди местного населения или о повреждении гражданской инфраструктуры не поступала", – подытожили в ОК "Север".

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Темы: Черниговская областьвойна
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