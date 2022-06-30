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Україна почала експорт електроенергії до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 13:24

Україна 30 червня почала експорт електроенергії до Румунії, що є початком комерційного обміну електроенергією між Україною і ЄС. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль. 

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати більше 70 млрд грн на рік", - написав він.

За його словами, енергетика стане одним із драйверів відновлення української економіки, як уже стала драйвером інтеграції в ЄС.

Як повідомлялося, потужність торгівлі після початкового етапу планують поступово збільшувати на основі міркувань стабільності та безпеки енергосистеми.

Очікується, що торгівля електроенергією на інших з'єднаннях (Україна-Словаччина, Україна-Угорщина та Молдова-Румунія) почнеться пізніше.

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E і на початку червня отримала право експортувати свою енергію до Європи.

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Теми: УкраїнаЄСенергетикаекспорт
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