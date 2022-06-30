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Украина начала экспорт электроэнергии в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 13:24

Украина 30 июня начала экспорт электроэнергии в Румынию, что стало началом коммерческого обмена электроэнергией между Украиной и ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению. Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - написал он.

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По его словам, энергетика станет одним из драйверов обновления украинской экономики, как уже стала драйвером интеграции в ЕС.

Как сообщалось, мощность торговли после начального этапа планируется постепенно увеличивать на основе соображений стабильности и безопасности энергосистемы.

Ожидается, что торговля электроэнергией на других соединениях (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) начнется позже.

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Напомним, Украина в марте подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме ENTSO-E и в начале июня получила право экспортировать свою энергию в Европу.

Темы: УкраинаЕСэнергетикаэкспорт
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