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Парламент Ізраїлю саморозпустився

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 14:12
Парламент Ізраїлю саморозпустився
Скріншрт

Парламент (Кнесет) Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск – нові вибори призначені на 1 листопада.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: За неповні чотири роки це вже п’яті вибори. До листопада уряд очолюватиме нинішній міністр закордонних справ Яїр Лапід.

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Його партнер із правлячої коаліції, глава уряду Нафталі Беннет заявив, що не братиме участі у наступних виборах.

Беннет став прем'єр-міністром у червні минулого року після виборів, на яких жодна політична сила не змогла отримати більшості.

Що було раніше: 10 днів тому коаліція розвалилася, оскільки партії, що входять до неї, не зуміли домовитися з принципового питання - продовження дії документа, за яким єврейські поселення на Західному березі живуть за законами Ізраїлю, а не Палестинської автономії.

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Теми: Ізраїль
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