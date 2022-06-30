Парламент Ізраїлю саморозпустився

Парламент (Кнесет) Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск – нові вибори призначені на 1 листопада.

Джерело: російська служба BBC

Деталі: За неповні чотири роки це вже п’яті вибори. До листопада уряд очолюватиме нинішній міністр закордонних справ Яїр Лапід.

Його партнер із правлячої коаліції, глава уряду Нафталі Беннет заявив, що не братиме участі у наступних виборах.

Беннет став прем'єр-міністром у червні минулого року після виборів, на яких жодна політична сила не змогла отримати більшості.

Що було раніше: 10 днів тому коаліція розвалилася, оскільки партії, що входять до неї, не зуміли домовитися з принципового питання - продовження дії документа, за яким єврейські поселення на Західному березі живуть за законами Ізраїлю, а не Палестинської автономії.