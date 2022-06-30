Парламент Израиля самораспустился

Парламент (Кнессет) Израиля принял решение о самороспуске – новые выборы назначены на 1 ноября.

Источник: русская служба BBC

Детали: За неполные четыре года это уже пятые выборы. До ноября правительство будет возглавлять нынешний министр иностранных дел Яир Лапид.

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Его партнер по правящей коалиции, глава правительства Нафтали Беннет заявил, что не будет участвовать в следующих выборах.

Беннет стал премьер-министром в июне прошлого года после выборов, на которых ни одна политическая сила не смогла получить большинство.

Что предшествовало: 10 дней назад коалиция развалилась, поскольку входящие в нее партии не сумели договориться по принципиальному вопросу - продолжение действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.