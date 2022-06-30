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Парламент Израиля самораспустился

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 14:12
Скриншот

Парламент (Кнессет) Израиля принял решение о самороспуске – новые выборы назначены на 1 ноября.

Источник: русская служба BBC

Детали: За неполные четыре года это уже пятые выборы. До ноября правительство будет возглавлять нынешний министр иностранных дел Яир Лапид.

Его партнер по правящей коалиции, глава правительства Нафтали Беннет заявил, что не будет участвовать в следующих выборах.

Беннет стал премьер-министром в июне прошлого года после выборов, на которых ни одна политическая сила не смогла получить большинство.

Что предшествовало: 10 дней назад коалиция развалилась, поскольку входящие в нее партии не сумели договориться по принципиальному вопросу - продолжение действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

Темы: Израиль
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