Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам – ДБР

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 14:47
Фото з Facebook ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у держзраді трьом правоохоронцям Запорізької області, які у квітні погодились на пропозиції окупантів і очолили незаконно створені силові органи у Бердянську.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР: "За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років".

Деталі: Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДБРдержзрадаБердянськокупація
Головне сьогодні

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

відеоСклад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Усі новини...
ДБР
ДБР розслідує 530 проваджень щодо зрадників та колаборантів
Фрегатом РФ "Адмірал Макаров" командує зрадник України: йому оголосили підозру
У Запорізькій області 8 правоохоронців перейшли на бік ворога: ДБР оголосило підозру
Останні новини
23:28
Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС
23:21
Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський
23:04
Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя
23:03
Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів
22:52
Власник опозиційного каналу Грузії заявив, що в посольстві США на нього напали лідери правлячої партії
22:38
Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни
22:32
Як це – бути сестрою "ворога народу": історія сестри Левка Лук'яненка, яка пережила окупацію
22:17
У Данії незалежна комісія розкритикувала рішення уряду приспати мільйони норок через COVID-19
21:46
У Білорусі організаторку свята для українських дітей арештували на 7 днів
21:45
РФ пригрозила Болгарії розривом дипвідносин через вислання 70 дипломатів-шпигунів
Усі новини...