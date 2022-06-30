Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам – ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у держзраді трьом правоохоронцям Запорізької області, які у квітні погодились на пропозиції окупантів і очолили незаконно створені силові органи у Бердянську.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР: "За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років".

Деталі: Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.