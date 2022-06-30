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Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам – ДБР

Ірина БалачукЧетвер, 30 червня 2022, 14:47
Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам – ДБР
Фото з Facebook ДБР

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у держзраді трьом правоохоронцям Запорізької області, які у квітні погодились на пропозиції окупантів і очолили незаконно створені силові органи у Бердянську.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР: "За даними досудового розслідування, правоохоронці відшукували службовий транспорт та табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі в незаконно створений силовий орган окупаційної влади РФ. А також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років".

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Деталі: Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Теми: ДБРдержзрадаБердянськокупація
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