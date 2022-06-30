Трое правоохранителей из Бердянска сдавали воинов АТО оккупантам – ГБР

Сотрудники ГБР заочно сообщили о подозрении в госизмене трем правоохранителям Запорожской области, которые в апреле согласились на предложения оккупантов и возглавили незаконно созданные силовые органы в Бердянске.

Источник: ГБР

Дословно ГБР: "По данным досудебного расследования, правоохранители разыскивали служебный транспорт и табельное оружие по месту жительства коллег для последующей передачи в незаконно созданный силовой орган оккупационных властей РФ. А также информировали оккупантов об адресах проживания участников АТО/ООС периода 2014-2021 годов".

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Детали: Злоумышленникам инкриминируют ч. 2 ст. 111 (государственная измена) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.