Президентом Філіппін став син колишнього диктатора

Президентом Філіппін став 64-річний син диктатора Фердинанда Маркоса, який правив країною з 1965 до 1986 року, в Манілі він прийняв присягу.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Фердинанд Маркос, відомий на прізвисько Бонгбонг, з величезною перевагою переміг на президентських виборах у травні, за нього проголосувало більше 31 млн виборців.

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У своїй першій президентській промові він подякував виборцям за те, що вони дали йому "найбільший електоральний мандат в історії філіппінської демократії".