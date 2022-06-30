Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентом Філіппін став син колишнього диктатора

"Українська правда"Четвер, 30 червня 2022, 14:52
Скріншот

Президентом Філіппін став 64-річний син диктатора Фердинанда Маркоса, який правив країною з 1965 до 1986 року, в Манілі він прийняв присягу.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Фердинанд Маркос, відомий на прізвисько Бонгбонг, з величезною перевагою переміг на президентських виборах у травні, за нього проголосувало більше 31 млн виборців.

У своїй першій президентській промові він подякував виборцям за те, що вони дали йому "найбільший електоральний мандат в історії філіппінської демократії".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Філіппіни
Головне сьогодні

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

Україна розриває дипвідносини із Сирією – МЗС

відеоСклад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Усі новини...
Філіппіни
Кількість загиблих через супертайфун "Рай" сягнула 375
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
Супертайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 75 осіб
Останні новини
23:28
Зеленський анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС
23:21
Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський
23:04
Окупанти відклали запуск поїзда з Криму до Херсона й Мелітополя
23:03
Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів
22:52
Власник опозиційного каналу Грузії заявив, що в посольстві США на нього напали лідери правлячої партії
22:38
Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни
22:32
Як це – бути сестрою "ворога народу": історія сестри Левка Лук'яненка, яка пережила окупацію
22:17
У Данії незалежна комісія розкритикувала рішення уряду приспати мільйони норок через COVID-19
21:46
У Білорусі організаторку свята для українських дітей арештували на 7 днів
21:45
РФ пригрозила Болгарії розривом дипвідносин через вислання 70 дипломатів-шпигунів
Усі новини...