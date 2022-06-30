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Президентом Филиппин стал сын бывшего диктатора

"Украинская правда"Четверг, 30 июня 2022, 14:52
Скриншот

Президентом Филиппин стал 64-летний сын диктатора Фердинанда Маркоса, правившего страной с 1965 по 1986 год, в Маниле он принял присягу.

Источник: русская служба ВВС

Детали: Фердинанд Маркос, известный по прозвищу Бонгбонг, с огромным преимуществом победил на президентских выборах в мае, за него проголосовало более 31 млн. избирателей.

В своей первой президентской речи он поблагодарил избирателей за то, что они дали ему "самый большой электоральный мандат в истории филиппинской демократии".

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Темы: Филиппины
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