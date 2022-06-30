Окупанти Херсонщини змушують підприємства і жителів переходити на рублі – "Спротив"

Російські окупанти в Херсонській області домагаються від державних та комунальних установ перереєстрації для переходу на розрахунок у рублях.

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "У Херсонській області останні дні почався дуже різкий та тотальний тиск з боку росіян на працівників державних та комунальних установ з метою перереєстрації підприємств та закладів, аби забезпечити перехід в "рублеву зону".

Тиск йде на державні та комунальні підприємства: від Херсонобленерго до лікарень й освітніх закладів.

Окрім цього, в Херсоні почав роботу ворожий пенсійний фонд та окупаційний банк, де можна зареєструватися на отримання пенсій та відкрити рахунки".

Деталі: Водночас, із 1 липня росіяни закривають "Укрпошту", а раніше закрились українські банки.

Відтак багато пенсіонерів не можуть отримати українські пенсії.

ВІДЕО ДНЯ

Люди, які вирішили лишатися жити в області, змушені починати отримувати зарплатню в рублях, незалежно від їхнього бажання.

Дослівно: "Окрім цього, почалося тотальна пропозиція отримати по 10 тисяч рублів готівкою малозабезпеченим та пенсіонерам. Звичайно, що в обмін на паспорт.

В результаті маємо ситуацію, що хочеш жити – бери рублі та отримуй паспорт. Такі дії є воєнним злочином".