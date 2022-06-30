Оккупанты Херсонщины вынуждают предприятия и жителей переходить на рубли – "Спротив"

Российские оккупанты в Херсонской области добиваются от государственных и коммунальных учреждений перерегистрации для перехода на расчет в рублях.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций Вооруженных сил Украины

Дословно: "В Херсонской области последние дни началось очень резкое и тотальное давление со стороны россиян на работников государственных и коммунальных учреждений с целью перерегистрации предприятий и учреждений, чтобы обеспечить переход в рублевую зону.

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Давление идет на государственные и коммунальные предприятия: от Херсоноблэнерго до больниц и образовательных учреждений.

Кроме того, в Херсоне начал работу вражеский пенсионный фонд и оккупационный банк, где можно зарегистрироваться на получение пенсий и открыть счета".

Детали: В то же время, с 1 июля россияне закрывают "Укрпочту", а раньше закрылись украинские банки.

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Следовательно, многие пенсионеры не могут получить украинские пенсии.

Люди, решившие оставаться жить в области, вынуждены начинать получать зарплату в рублях, независимо от их желания.

Дословно: "Кроме того, началось тотальное предложение получить по 10 тысяч рублей наличными малообеспеченным и пенсионерам. Конечно, в обмен на паспорт.

В результате имеем ситуацию, что хочешь жить – бери рубли и получай паспорт. Такие действия являются военным преступлением".