Склад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"
Четвер, 30 червня 2022, 15:26
Завдяки роботі українського безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія" артилеристи влучили у склад боєприпасів окупантів на Донбасі.
Джерело: ОТУ "Північ"
Дослівно: "Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів!
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Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його!".
Нагадаємо: Повітряні сили повідомляють, що влучили у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.
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