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Склад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській "Валькірії"

Роман ПетренкоЧетвер, 30 червня 2022, 15:26
Склад боєприпасів росіян рознесли завдяки українській Валькірії
фото з сайту "крила"

Завдяки роботі українського безпілотного авіаційного комплексу "Валькірія" артилеристи влучили у склад боєприпасів окупантів на Донбасі.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "Славетна українська "Валькірія" знову б‘є окупантів!

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Десь на Донбасі за допомогою БПАК наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану" та знищили його!".

Нагадаємо: Повітряні сили повідомляють, що влучили у командно-спостережний пункт російських військових, а також у два склади боєприпасів і склад ракетно-артилерійського озброєння.

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Теми: Збройні силизброяДонбасвійна
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