Склад боеприпасов россиян разнесли благодаря украинской "Валькирии"
Четверг, 30 июня 2022, 15:26
Благодаря работе украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" артиллеристы попали в склад боеприпасов оккупантов на Донбассе.
Источник: ОТУ "Север"
Дословно: "Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов!
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Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!".
Напомним: Воздушные силы сообщают, что попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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