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Склад боеприпасов россиян разнесли благодаря украинской "Валькирии"

Роман ПетренкоЧетверг, 30 июня 2022, 15:26
фото с сайта крылья

Благодаря работе украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" артиллеристы попали в склад боеприпасов оккупантов на Донбассе.

Источник: ОТУ "Север"

Дословно: "Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов!

Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!".

Напомним: Воздушные силы сообщают, что попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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Темы: Вооруженные силыоружиеДонбассвойна
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