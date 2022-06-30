Склад боеприпасов россиян разнесли благодаря украинской "Валькирии"

Благодаря работе украинского беспилотного авиационного комплекса "Валькирия" артиллеристы попали в склад боеприпасов оккупантов на Донбассе.

Источник: ОТУ "Север"

Дословно: "Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов!

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Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его!".

Напомним: Воздушные силы сообщают, что попали в командно-наблюдательный пункт российских военных, а также в два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения.