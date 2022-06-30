Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 16:36

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд доларів, відколи він обіймає посаду, і планують продовжити підтримку.

"У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпаси, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", - сказав Джо Байден.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони.

За даними ЗМІ, йдеться про купівлю для України саме норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БайденСШАзброя
Головне сьогодні

фотоОбстріл багатоповерхівки на Одещині: кількість жертв зросла до 14

800 американських компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN

Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі – Зеленський

ОП про "послання Путіну": якби Зеленський хотів звернутись, то зробив би це публічно

ЗСУ відбили штурми РФ на трьох напрямках, але на Лисичанському проблеми – зведення Генштабу

оновленоПрезидент Індонезії заявив, що передав послання Зеленського Путіну

Усі новини...
Байден
Байден оголосив про посилення присутності США в Європі через війну Росії
Байден: за відповідь Росії довелося заплатити, але НАТО об’єднана як ніколи
РФ ввела санкції проти дружини і доньки Байдена, а також проти філософа Фукуями
Останні новини
08:42
фотоОкупанти крадуть обладнання з шахти на окупованій території Луганщини – ОВА
08:31
фото По Білгород-Дністровському району росіяни вдарили 3 ракетами Х-22 – ОК "Південь"
08:00
У НАТО не має списку озброєння, яке не можна було б постачати в Україну – Столтенберг
07:54
Дніпропетровщина: ворог ударив з РСЗВ по Нікопольському району
07:12
Ворог активізував бойові дії на Краматорському напрямку – зведення
06:58
Через ракетний удар по базі відпочинку загинули 3 особи
06:40
фотоОбстріл багатоповерхівки на Одещині: кількість жертв зросла до 14
06:02
800 американських компаній хочуть виготовляти зброю для України – CNN
05:12
Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон
04:16
картиОкупанти можуть відновити наступи на Бахмут і Слов’янськ – військові експерти
Усі новини...