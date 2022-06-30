Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден анонсував поставку Україні західних систем ППО і більше HIMARS

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 16:36

Президент США Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, який включатиме сучасні західні системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками саміту НАТО, повідомляє з Мадрида кореспондент "Європейської правди".

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд доларів, відколи він обіймає посаду, і планують продовжити підтримку.

Реклама:

"У наступні дні ми плануємо оголосити більше, включаючи нові сучасні західні системи протиповітряної оборони для України, більше артилерії та боєприпаси, протибатарейні радари, додаткові боєприпаси до ракетних систем HIMARS, які ми вже надаємо Україні", - сказав Джо Байден.

Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Вашингтон оголосить про передання Україні систем протиповітряної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, йдеться про купівлю для України саме норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

Теми: БайденСШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: