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Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 16:36

Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды".

Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 7 млрд долларов с тех пор как он занимает должность и планируют продолжить поддержку.

"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", - сказал Джо Байден.

Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон объявит о передаче Украине систем противовоздушной обороны.

По данным СМИ, речь идет о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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Темы: БайденСШАоружие
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