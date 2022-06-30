Байден анонсировал поставку Украине западных систем ПВО и больше HIMARS
Президент США Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны.
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщает из Мадрида корреспондент "Европейской правды".
Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на 7 млрд долларов с тех пор как он занимает должность и планируют продолжить поддержку.
"В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам HIMARS, которые мы уже предоставляем Украине", - сказал Джо Байден.
Он добавил, что Украина получит также больше установок HIMARS от других стран.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Вашингтон объявит о передаче Украине систем противовоздушной обороны.
По данным СМИ, речь идет о покупке для Украины норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.