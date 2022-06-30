Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси – Генштаб

Білорусь минулого тижня відправила Росії чергову партію боєприпасів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України.

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За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників".

Деталі: За словами Громова, на Волинському, Житомирському, Київському напрямку обстановка протягом тижня залишалася контрольованою, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Противник на зазначених напрямках активних дій не проводив", - сказав він.