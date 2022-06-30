Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси – Генштаб

Білорусь минулого тижня відправила Росії чергову партію боєприпасів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіа центрі Україна – Укрінформ

Пряма мова: "Білоруська влада продовжує надавати допомогу Росії у веденні війни проти України.

За нашими даними, минулого тижня противник двома залізничними ешелонами відправив чергову партію боєприпасів для потреб окупаційних військ Росії. Відповідно, ці боєприпаси будуть застосовані проти наших захисників".

Деталі: За словами Громова, на Волинському, Житомирському, Київському напрямку обстановка протягом тижня залишалася контрольованою, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Противник на зазначених напрямках активних дій не проводив", - сказав він.