Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы – Генштаб

Беларусь на прошлой неделе отправила России очередную партию боеприпасов.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиа-центре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины.

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По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно эти боеприпасы будут применены против наших защитников".

Детали: По словам Громова, на Волынском, Житомирском, Киевском направлении обстановка в течение недели оставалась контролируемой, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Противник на указанных направлениях активных действий не проводил", - сказал он.