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Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 17:32
Алексей Громов, скриншот видео

Беларусь на прошлой неделе отправила России очередную партию боеприпасов.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиа-центре Украина – Укринформ

Прямая речь: "Белорусские власти продолжают оказывать помощь России в ведении войны против Украины.

По нашим данным, на прошлой неделе противник двумя железнодорожными эшелонами отправил очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск России. Соответственно эти боеприпасы будут применены против наших защитников".

Детали: По словам Громова, на Волынском, Житомирском, Киевском направлении обстановка в течение недели оставалась контролируемой, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

"Противник на указанных направлениях активных действий не проводил", - сказал он.

Темы: БеларусьРосcиявойнаГенштаб
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