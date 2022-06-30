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"Ідіть до біса": Мельник про листа "німецьких інтелектуалів" із закликом припинити підтримку України

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 17:54

Посол України в Німеччині Андрій Мельник порадив "піти до біса" підписантам листа у німецькому виданні Die Zeit, які закликали країни Заходу припинити військову підтримку Києва і якнайшвидше створити умови для переговорів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Близько 20 німецьких інтелектуалів у листі "Припинення вогню зараз!" вважають, що подальша військова підтримка України Заходом розмиває розуміння того, яку мету вони переслідують.

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"Перемога України з відвоюванням усіх окупованих територій включно з Донецькою та Луганською областями й Кримом вважається військовими експертами нереалістичною, адже Росія є військово сильнішою і здатна на подальшу військову ескалацію", – йдеться в листі.

Автори стверджують, що засуджують дії Росії, зокрема її воєнні злочини в Україні, але додають, що "продовження війни в Україні проблеми не вирішить".

"Останні події щодо транзиту до Калінінграда і заява Путіна про передання ракет, здатних нести ядерні заряди, до Білорусі показує, що ризик ескалації зростає. Захід має зробити все можливе, щоб забезпечити досягнення сторонами вирішення шляхом переговорів у найближчому майбутньому", – додають німецькі інтелектуали.

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Вони вважають, що переговори не означають примусу України до здачі чи продиктованого Путіним миру, а Захід повинен чітко заявити, що "не має інтересу продовжувати війну і відповідним чином змінить свою політику".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав авторів листа "пораженцями".

"Тільки не це, яка ж добірка псевдоінтелектуальних невдах. Усі ви повинні нарешті піти до біса з вашими пораженськими "порадами". Бувайте", – написав він у Twitter.

Нагадаємо, це не перше подібне звернення "німецьких інтелектуалів". Так, 23 квітня низка німецьких колишніх політиків, інтелектуалів та лідерів думок оприлюднили відкрите звернення до уряду Німеччини, зміст якого полягає, по суті, в примушенні України до капітуляції.

Водночас на початку травня група німецьких інтелектуалів на чолі з колишнім політиком Партії зелених Ральфом Фюксом відреагували на лист, ініційований публіцисткою Алісою Шварцер, і прямо виступили за доставку важкої зброї.

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