"Идите к черту": Мельник о письме "немецких интеллектуалов" с призывом прекратить поддержку Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник посоветовал "пойти к черту" подписантам письма в немецком издании Die Zeit, которые призвали страны Запада прекратить военную поддержку Киева и как можно быстрее создать условия для переговоров.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Около 20 немецких интеллектуалов в письме "Прекращение огня сейчас!" считают, что дальнейшая военная поддержка Украины Западом размывает понимание того, какую цель они преследуют.

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"Победа Украины с отвоеванием всех оккупированных территорий включительно с Донецкой и Луганской областями и Крымом считается военными экспертами нереалистичной, ведь Россия военно сильнее и способна на дальнейшую военную эскалацию", – говорится в письме.

Авторы утверждают, что осуждают действия России, в частности, ее военные преступления в Украине, но добавляют, что "продолжение войны в Украине проблемы не решит".

"Последние события по транзиту в Калининград и заявление Путина о передаче ракет, способных нести ядерные заряды, в Беларусь показывает, что риск эскалации растет. Запад должен сделать все возможное, чтобы обеспечить достижение сторонами решения путем переговоров в ближайшем будущем", – добавляют немецкие интеллектуалы.

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Они считают, что переговоры не означают принуждения Украины к сдаче или продиктованному Путиным миру, а Запад должен четко заявить, что "нет интереса продолжать войну и соответствующим образом изменит свою политику".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал авторов письмо "пораженцами".

"Только не это, какая же подборка псевдоинтеллектуальных неудачников. Все вы должны наконец пойти к чертям с вашими пораженческими "советами". Всего хорошего", - написал он в Twitter.

Напомним, это не первое подобное обращение "немецких интеллектуалов". Так, 23 апреля ряд немецких бывших политиков, интеллектуалов и лидеров мнений обнародовали открытое обращение к правительству Германии, содержание которого заключается, по сути, в принуждении Украины к капитуляции.

А в начале мая группа немецких интеллектуалов во главе с бывшим политиком Партии зеленых Ральфом Фюксом отреагировали на письмо, инициированное публицисткой Алисой Шварцер, и прямо выступили за поставку тяжелого оружия.