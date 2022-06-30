Лавров: "залізна завіса" між Росією і ЄС опускається

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров підтримав думку білоруського візаві Владзіміра Макея про те, що між Росією і заходом уже опускається "залізна завіса".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс".

"Що стосується "залізної завіси", я згоден з Владзіміром Владзіміровічєм (Макеєм), вона практично вже опускається. Нехай вони (Захід) тільки поводяться обережно, щоб нічого собі не прищемити. Але цей процес запущено", – сказав Лавров на пресконференції в Мінську в четвер.

Він додав, що з 2014 року відносин між Росією та Європейським Союзом "по суті не існує".

"(ЄС) зруйнував усі механізми, які десятиліттями створювалися між нами та ЄС. Я маю на увазі і саміти, які двічі на рік відбувалися, і засідання уряду Росії та Європейської комісії, і спільні простори, якими вибудовувалися чотири "дорожні карти", двадцять секторальних діалогів, безвізовий діалог... Все це було обвалено одразу", – вважає Лавров.

"Але ми ніколи не закриваємося. Скажу лише, що відтепер і надалі ні американцям, ні ЄС ми вірити не будемо, ми робитимемо все необхідне, щоб не залежати від них у критично важливих галузях", – додав глава російського МЗС.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Європейський Союз разом із НАТО збирають коаліцію для боротьби проти Росії.