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Лавров: "железный занавес" между Россией и ЕС опускается

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 18:17

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поддержал мнение своего белорусского визави Владимира Макея о том, что между Россией и Западом уже опускается "железный занавес".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Что касается "железного занавеса", то я согласен с Владимиром Владимировичем (Макеем), он практически уже опускается. Пусть они (Запад) только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Но этот процесс запущен", - сказал Лавров на пресс-конференции в Минске. в четверг.

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Он добавил, что с 2014 года отношений между Россией и Европейским Союзом "в сущности не существует".

"(ЕС) разрушил все механизмы, десятилетиями создававшиеся между нами и ЕС. Я имею в виду и саммиты, которые дважды в год проходили, и заседания правительства России и Европейской комиссии, и совместные пространства, которыми выстраивались четыре "дорожных карты", двадцать секторальных диалогов, безвизовый диалог... Все это было обрушено сразу", – считает Лавров.

"Но мы никогда не закрываемся. Скажу лишь, что отныне и дальше ни американцам, ни ЕС мы верить не будем, мы будем делать все необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях", – добавил глава российского МИД.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европейский Союз вместе с НАТО собирают коалицию для борьбы против России.

Темы: ЛавровЕвропаРосcияСША
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