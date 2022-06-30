Росія викликала британського посла через "відверто хамські заяви" Воллеса

Міністерство закордонних справ Росії в четвер викликало посла Великої Британії Дебору Броннерт і висловило їй "рішучий протест" у зв’язку з "відверто хамськими заявами" британського керівництва щодо Росії, Путіна та "російського народу".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Послу було вручено пам'ятну записку, в якій заявлено про неприйнятність образливої ​​риторики з боку представників владних структур Великобританії. У пристойному суспільстві за подібні висловлювання прийнято вибачатися", – йдеться в заяві МЗС РФ.

Воно також розповіло послу Британії про "неприпустимість практики тиражування за допомогою заяв офіційних осіб Сполученого Королівства явно неправдивої інформації, зокрема про "загрози застосування ядерної зброї", які нібито озвучуються російською стороною".

Російське МЗС не уточнило, про які саме заяви йдеться, але кілька днів тому російські ЗМІ цитували британського міністра оборони Бена Воллеса, який заявив, що у Путіна "синдром маленького чоловічка" і "мачистський погляд" на світ, а речниця МЗС РФ Марія Захарова щодня погрожує ядерними ударами по містах Заходу.

Крім того, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на днях говорив, що війни Росії проти України можна було б уникнути, якби на чолі російської держави була жінка.

"Якби Путін був жінкою, я не думаю, що він почав би цю мачо-війну. Якщо ви хочете знайти гарний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", – сказав він.