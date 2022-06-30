Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вызвала британского посла из-за "откровенно хамских заявлений" Уоллеса

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 20:02

Министерство иностранных дел России в четверг вызвало посла Великобритании Дебора Броннерт и выразило ей "решительный протест" в связи с "откровенно хамскими заявлениями" британского руководства в отношении России, Путина и "российского народа".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения", – говорится в заявлении МИД РФ.

Реклама:

Оно также рассказало послу Британии о "недопустимости практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия".

Российский МИД не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь, но несколько дней назад российские СМИ цитировали британского министра обороны Бена Уоллеса, который заявил, что у Путина "синдром маленького человечка" и "мачистский взгляд" на мир, а спикер МИД РФ Мария Захарова каждый день угрожает ядерными ударами по городам Запада.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях говорил, что войны России против Украины можно было бы избежать, будь во главе российского государства женщина.

ВИДЕО ДНЯ

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек", – сказал он.

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ заявило о сбивании дронов над Черным морем
В Подмосковье горит склад, пожар охватил 1,2 тысячи квадратных метров
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: