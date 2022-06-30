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Россия вызвала британского посла из-за "откровенно хамских заявлений" Уоллеса

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 20:02

Министерство иностранных дел России в четверг вызвало посла Великобритании Дебора Броннерт и выразило ей "решительный протест" в связи с "откровенно хамскими заявлениями" британского руководства в отношении России, Путина и "российского народа".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения", – говорится в заявлении МИД РФ.

Оно также рассказало послу Британии о "недопустимости практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной "угрозах применения ядерного оружия".

Российский МИД не уточнил, о каких именно заявлениях идет речь, но несколько дней назад российские СМИ цитировали британского министра обороны Бена Уоллеса, который заявил, что у Путина "синдром маленького человечка" и "мачистский взгляд" на мир, а спикер МИД РФ Мария Захарова каждый день угрожает ядерными ударами по городам Запада.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на днях говорил, что войны России против Украины можно было бы избежать, будь во главе российского государства женщина.

"Если бы Путин был женщиной, я не думаю, что он начал бы эту мачо-войну. Если вы хотите найти хороший пример токсичной маскулинности, то это именно этот человек", – сказал он.

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Темы: Росcия
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