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Україна закликає держави Каспійського моря змусити РФ припинити удари з цього регіону

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 20:34
МЗС України, фото з Facebook

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобовязань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря. 

Про це йдеться у заяві МЗС, пише "Європейська правда".

"Пункт 2 статті 3 конвенції передбачає "використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції.

"Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт", - зазначили в міністерстві.

29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

Теми: Каспійське мореРосіявійна
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