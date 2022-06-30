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Украина призывает государства Каспийского моря заставить РФ прекратить удары из этого региона

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 20:34
Украина призывает государства Каспийского моря заставить РФ прекратить удары из этого региона
МИД Украины, фото из Facebook

Украина призывает государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Пункт 2 статьи 3 конвенции предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", - отметили в министерстве.

29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.

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Темы: Каспийское мореРосcиявойна
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