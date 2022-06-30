Украина призывает государства Каспийского моря заставить РФ прекратить удары из этого региона

Украина призывает государства Каспийского региона приложить максимальные усилия, чтобы заставить РФ придерживаться своих международно-правовых обязательств, в частности Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет "Европейская правда".

"Пункт 2 статьи 3 конвенции предусматривает "использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем мирными средствами", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркнули, что ракетные удары, наносимые Россией по объектам гражданской инфраструктуры украинских городов из региона Каспия, грубо нарушают положение конвенции.

"Призываем страны-участницы конвенции побудить Россию прекратить использование акватории Каспийского моря для продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также сделать невозможным дальнейшую милитаризацию региона и вовлечение его в вооруженный конфликт", - отметили в министерстве.

29 июня в Туркменистане состоялся Шестой каспийский саммит с участием глав Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и РФ.