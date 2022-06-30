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Франція може запровадити "продуктові талони" для людей із низькими доходами

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 20:59

Уряд Франції оголосив про запровадження продуктових талонів у розмірі 100 євро на одне домогосподарство і 50 євро на одну дитину – їх видаватимуть сім’ям із низькими доходами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ініціатива міститься в законопроєкті про підвищення купівельної спроможності та, як передбачається, охопить дев’ять мільйонів домогосподарств.

Крім того, документ пропонує збільшити соціальні виплати на 4%, заохотити малий і середній бізнес підв’язати надбавки працівникам до доходів компанії, а також обмежити зростання орендної плати 3,5% на рік.

Ліві партії вимагають додати до законопроєкту збільшення мінімальної зарплати до 1500 євро та гарантований дохід студентам закладів професійної освіти.

Водночас постає питання, чи вдасться знайти кошти на фінансування цих ініціатив – за оцінками міністра фінансів Франції Бруно Ле Мера, йдеться про додаткові 20-25 мільярдів євро – і водночас не допустити зростання інфляції вище рівня 7% у вересні.

Очікується, що законопроєкт буде розглянуто і обговорено урядом Франції 6 липня.

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Теми: Франціяпродукти
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