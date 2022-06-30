Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Франция может ввести "продуктовые талоны" для людей с низкими доходами

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 20:59

Правительство Франции объявило о введении продуктовых талонов в размере 100 евро на одно домохозяйство и 50 евро на одного ребенка – их будут выдавать семьям с низкими доходами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Инициатива содержится в законопроекте о повышении покупательной способности и, как предполагается, охватит девять миллионов домохозяйств.

Реклама:

Кроме того, документ предлагает увеличить социальные выплаты на 4%, привлечь малый и средний бизнес подвязать надбавки работникам к доходам компании, а также ограничить рост арендной платы 3,5% в год.

Левые партии требуют добавить в законопроект увеличение минимальной зарплаты до 1500 евро и гарантированный доход студентам учреждений профессионального образования.

В то же время возникает вопрос, удастся ли найти средства на финансирование этих инициатив – по оценкам министра финансов Франции Бруно Ле Мера, речь идет о дополнительных 20-25 миллиардах евро – и в то же время не допустить роста инфляции выше уровня 7% в сентябре.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен и обсужден правительством Франции 6 июля.

Темы: Францияпродукты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Франция
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
"Проклятое дерьмо": Макрон возмутился ограничением сроков президента во Франции
Франция хочет установить минимальную стоимость перелетов в ЕС: ударит по лоукостерам
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: