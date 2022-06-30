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Путін вважає, що у нього багато однодумців у світі

Мазуренко Альона Четвер, 30 червня 2022, 21:19
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росія має багато однодумців, але вони бояться підняти голови і сказати про це вголос.

Джерело: "РИА Новости"

Пряма мова: "Догматизм, тягар минулого, небажання дивитися правді у вічі неминуче підвищують ризик подальших непродуманих імпульсивних дій із боку Заходу.

Але одночасно ця ситуація відкриває для Росії наших однодумців у світі, а ви знаєте, що таких однодумців у нас дуже багато. Дехто боїться, щоправда, і голову підняти, і сказати про це вголос.

Їх багато, цих однодумців: держав, людей і народів, які хочуть йти власною дорогою, заснованою на принципах справжньої багатосторонності" .

Деталі: Путін вважає, що ті, про кого він говорить, думають з Росією "приблизно в однаковому режимі" і думають так само, як і РФ.

Теми: ПутінРосія
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