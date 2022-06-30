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Путин считает, что у него много единомышленников в мире

Алена МазуренкоЧетверг, 30 июня 2022, 21:19
Путин считает, что у него много единомышленников в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин считает, что у России в мире много единомышленников, но они боятся поднять головы и сказать об этом вслух.

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Догматизм, груз прошлого, нежелание смотреть правде в глаза неизбежно повышают риск дальнейших непродуманных импульсивных действий со стороны Запада.

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Но одновременно эта ситуация открывает для России наших единомышленников в мире, а вы знаете, что таких единомышленников у нас очень много. Некоторые боятся, правда, и голову поднять, и сказать об этом вслух.

Их много, этих единомышленников: стран, людей и народов, которые хотят идти собственной дорогой, основанной на принципах подлинной многосторонности".

Детали: Путин считает, что те, о ком он говорит, думают с Россией "примерно в одинаковом режиме" и думают также, как и РФ.

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Темы: ПутинРосcия
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