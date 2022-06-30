У Білорусі організаторку свята для українських дітей арештували на 7 днів

У Білорусі одну з організаторів свята для українських дітей, які втікали від війни, Аллу Кароленко засудили до 7 діб арешту.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: 27 червня у Гомелі мало відбутися свято для українських дітей, які втікали від війни, але учасників, які зібралися в парку палацу Румянцевих і Паскевичів, розігнала міліція.

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29 червня поліція затримала одну з організаторів свята Аллу Кароленко, а 30 червня стало відомо, що її засудили до 7 діб арешту.

Водночас, повідомляється, що стаття, за якою її звинуватили, невідома.

Зкрема, дівчинка Аліса приїхала до Гомеля з бабусею, тікаючи від війни, з Донецької області.

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27 червня дівчинці виповнилося 9 років. Вона вирішила влаштувати акцію – продати паперових "голубів миру" і зібрати гроші на подарунок.

За допомогою місцевих волонтерів було вирішено організувати відпочинок для українських дітей, які вимушено проживають у Гомелі. Свято отримало назву "День іменин".

Передбачалося, що програма включатиме ігри, конкурси, сувеніри та подарунки. Обов’язковим було взяти з собою "голуба миру" або виготовити його разом при зустрічі.

У провладних Telegram-каналах заявили, що білоруська міліція втрутилася у святкування, бо побоювалася "провокацій і політичних гасел", а його учасники не подали заявку до міськвиконкому на масовий захід.