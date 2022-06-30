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В Беларуси организатора праздника для украинских детей арестовали на 7 дней

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 21:46

В Беларуси одну из организаторов праздника для украинских детей, бежавших от войны, Аллу Кароленко приговорили к 7 суткам ареста.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: 27 июня в Гомеле должен был состояться праздник для бежавших от войны украинских детей, но участников, собравшихся в парке дворца Румянцевых и Паскевичей, разогнала милиция РБ.

29 июня полиция задержала одного из организаторов праздника Аллу Кароленко, а 30 июня стало известно, что ее приговорили к 7 суткам ареста.

В то же время сообщается, что статья, по которой ее обвинили, неизвестна.

В частности, девочка Алиса приехала в Гомель с бабушкой, убегая от войны, из Донецкой области.

27 июня девочке исполнилось 9 лет. Она решила устроить акцию – продать бумажных "голубей мира" и собрать деньги  на подарок.

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С помощью местных волонтеров было решено организовать отдых для украинских детей, вынужденно проживающих в Гомеле. Праздник получил название "День именин".

Предполагалось, что программа будет включать в себя игры, конкурсы, сувениры и подарки. Обязательным было взять с собой "голубь мира" или изготовить его вместе при встрече.

В провластных Telegram-каналах заявили, что белорусская милиция вмешалась в празднование, потому что опасалась "провокаций и политических лозунгов", а его участники не подали заявку в горисполком на массовое мероприятие.

Темы: БеларусьУкраинавойна
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