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РФ пригрозила Болгарії розривом дипвідносин через вислання 70 дипломатів-шпигунів

"Європейська правда"Четвер, 30 червня 2022, 21:45
РФ пригрозила Болгарії розривом дипвідносин через вислання 70 дипломатів-шпигунів
посольство Росії в Болгарїі, фото AFP via Getty Images

Посол Росії в Болгарії Єлєонора Мітрофанова заявила, що Москва розглядає можливість розриву дипломатичних відносин із Софією в разі, якщо вона не скасує рішення про вислання 70 працівників російських дипломатичних представництв.

Про це Мітрофанова заявила в четверг в етері болгарського телеканалу BNT, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, якою буде відповідь Росії на вислання дипломатів, вона сказала: "Москва ухвалить дуже кардинальні кроки. Це (вислання) не може пройти непоміченим".

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На уточнення, про що йдеться, Мітрофанова заявила: "Дипломатичні відносини можуть бути розірвані! Москва ухвалить рішення".

Крім того, болгарські ЗМІ у четвер повідомили про те, що Росія надіслала Болгарії ноту з вимогою скасувати рішення про вислання російських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Пізніше існування такого звернення підтвердило і МЗС Болгарії.

У ноті стверджується, що рішення має бути переглянуте до опівдні 1 липня, інакше "перед російським керівництвом буде негайно порушене питання про закриття посольства Російської Федерації у Республіці Болгарія".

ВІДЕО ДНЯ

МЗС Болгарії передало ноту канцелярії прем’єра й очікує на подальші дії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок оголосив про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

За інформацією болгарських ЗМІ, у російському посольстві працювали близько 150 людей.

У відповідь МЗС РФ заявило, що Росія після вислання Болгарією 70 своїх дипломатів та співробітників посольства залишає право на заходи у відповідь, у тому числі "асиметричні".

Теми: РосіяБолгаріяшпигунстводипломатичні відносини
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