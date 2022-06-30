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РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов

"Европейская правда"Четверг, 30 июня 2022, 21:45
РФ пригрозила Болгарии разрывом дипотношений из-за высылки 70 дипломатов-шпионов
посольство России в Болгарии, фото AFP via Getty Images

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Софией в случае, если она не отменит решения о высылке 70 работников российских дипломатических представительств.

Об этом Митрофанова заявила в четверг в эфире болгарского телеканала BNT, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, каким будет ответ России на высылку дипломатов, она сказала: "Москва примет очень кардинальные шаги. Это (высылка) не может пройти незамеченным".

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На уточнение, о чем идет речь, Митрофанова заявила: "Дипломатические отношения могут быть разорваны! Москва примет решение".

Кроме того, болгарские СМИ в четверг сообщили о том, что Россия направила Болгарии ноту с требованием отменить решение о выслании российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Позже существование такого обращения подтвердило и МИД Болгарии.

В ноте утверждается, что решение должно быть пересмотрено до полудня 1 июля, иначе "перед российским руководством будет немедленно поднят вопрос о закрытии посольства Российской Федерации в Республике Болгария".

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МИД Болгарии передал ноту канцелярии премьера и ожидает дальнейших действий.

Напомним, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков во вторник объявил о высылке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.

По информации болгарских СМИ, в российском посольстве работали около 150 человек.

МИД РФ в ответ заявило, что Россия после высылки Болгарией 70 своих дипломатов и сотрудников посольства оставляет право на ответные меры, в том числе "асимметричные".

Темы: РосcияБолгарияшпионаждипломатические отношения
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