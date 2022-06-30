Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів
Четвер, 30 червня 2022, 23:03
У Сумській області 30 червня російські окупанти обстріляли Білопільську і Новослобідську громади.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Дослівно: "Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів.
О першій годині дня, в районі с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів".
Деталі: При цьому повідомляється, що постраждалих та руйнувань немає.
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