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Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів

Альона Мазуренко Четвер, 30 червня 2022, 23:03
Росіяни обстріляли Сумщину із мінометів і кулеметів

У Сумській області 30 червня російські окупанти обстріляли Білопільську і Новослобідську громади.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Дослівно: "Опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, 20 мінометних пострілів.

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О першій годині дня, в районі с.Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксували 15 кулеметних пострілів".

Деталі: При цьому повідомляється, що постраждалих та руйнувань немає.

Теми: Сумська областьобстрілРосіявійна
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