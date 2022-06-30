Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов
Четверг, 30 июня 2022, 23:03
В Сумской области 30 июня российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины.
Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий
Дословно: "В полдень россияне обстреляли территории Белопольского общества, 20 минометных выстрелов.
Реклама:
В час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов".
Детали: При этом сообщается, что пострадавших и разрушений нет.