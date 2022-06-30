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Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов

Мазуренко Алена Четверг, 30 июня 2022, 23:03

В Сумской области 30 июня российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "В полдень россияне обстреляли территории Белопольского общества, 20 минометных выстрелов.

В час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов".

Детали: При этом сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

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Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
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