Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов

Алена МазуренкоЧетверг, 30 июня 2022, 23:03
Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов

В Сумской области 30 июня российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "В полдень россияне обстреляли территории Белопольского общества, 20 минометных выстрелов.

Реклама:

В час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов".

Детали: При этом сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Темы: Сумская областьобстрелРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Сумская область
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: