Россияне обстреляли Сумскую область из минометов и пулеметов

В Сумской области 30 июня российские оккупанты обстреляли Белопольскую и Новослободскую общины.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Дословно: "В полдень россияне обстреляли территории Белопольского общества, 20 минометных выстрелов.

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В час дня, в районе с.Бояро-Лежачи Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов".

Детали: При этом сообщается, что пострадавших и разрушений нет.