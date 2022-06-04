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Росіяни несуть втрати, але посилюються і знову штурмують Сєвєродонецьк – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 07:59
Росіяни несуть втрати, але посилюються і знову штурмують Сєвєродонецьк – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Російські військові продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, попри те, що несуть втрати, бої на вулицях міста тривають; у Гірській громаді у результаті обстрілів загинуло четверо людей.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Є поранені в Сєвєродонецьку, де росіяни несуть втрати, підсилюються, але продовжують штурмувати місто. Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст.

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Відносно ситуації на фронті – бої на вулицях Сєвєродонецька тривають. Росіяни отримали підсилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу". 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, у місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинула мати з дитиною, ще одна людина загинула у Золотому.

Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського. 

За добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти пошкодили щонайменше по 6 багатоповерхівок. У Гірському – 8 будинків, у Новоіванівці – 7, у Врубівці – 6. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному. 

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Фото з telegram Гайдая 

Росіяни намагалися наступати у напрямку Устинівки, але успіху не мали.

За минулу добу захисники відбили 9 атак ворога, знищили 1 танк, 1 артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин, 2 спеціальні броньовані автомобілі та 3 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА "Елерон" та два БПлА типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецьк
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