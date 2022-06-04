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Генерал США закликав Захід якнайшвидше передати Україні винищувачі

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 08:46
Генерал США закликав Захід якнайшвидше передати Україні винищувачі
Генерал Болдуін. Фото з Facebook California National Guard

Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін закликав американських та інших західних чиновників розглянути можливість якомога скоріше передати Україні винищувачі.

Джерело: POLITICO

Пряма мова Болдуіна: "МіГи – найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це також варіанти, які слід вивчити якнайшвидше".

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Деталі: Болдуін заявив журналістам, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії.

За його словами, є багато хорошого в тому, що Україна зацікавлена у МіГах, адже її пілоти вміють ними керувати. Але якщо українці збираються використовувати літаки західного типу, то постає питання щодо кількості, типів літаків, які можуть бути зараз доступні.

Пряма мова Болдуіна: "Ми спочатку спрямовуємо їх на ці МіГи, але також обговорюється, які літаки знадобляться в майбутньому (у середньостроковій перспективі, протягом наступних шести місяців до року, а потім і в довгостроковій перспективі) – які можливості систем, які літаки були б ефективними, доступними та посильними для них".

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Деталі: За словами Болдуіна, члени Нацгвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими – вони тренуються разом у Східній Європі в рамках державного партнерства з 1990-х років.

Відколи Росія вторглася в Україну 24 лютого, члени гвардії також допомагали складати запити Києва до Пентагону щодо озброєння, яке Україна могла би використовувати проти російських сил.

Болдуін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб ділитися тактикою та ідеями.

Передісторія:

  • У березні Польща заявляла, що готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, але натомість просила у США надати літаки на заміну.
  • У квітні речник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що Україні передали не літаки, а запчастини та додаткове обладнання, щоб українці могли ввести в експлуатацію більшу кількість літаків у своєму парку.
  • Повітряні сили Збройних сил України у середу підтвердили, що отримали від союзників запчастини та комплектуючі для літаків – але не нові літаки.

Теми: СШАУкраїнаавіа
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