Росія вивела п’ять великих десантних кораблів у Чорне море

Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: У Південній бухті – найбільшому відгалуженні Севастопольської бухти – біля Мінної стінки пришвартовано чотири ВДК.

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Найближчі два на фото – це ВДК проєкту 1171 "Тапір". У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК "Саратов" знищений українською ракетою в порту Бердянська. Два інших – "Орск" і "Николай Фильченков".

Також біля Мінної стінки стоять два ВДК проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: "Цезарь Куников", "Новочеркасск", "Ямал" и "Азов".

Наразі у 13-му судноремонтному заводі в Кілен-бухті стоять на ремонті ВДК "Новочеркасск" та "Азов".

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Нагадаємо: За даними ОК "Південь", у Чорному морі наразі перебувають, окрім 5 ВДК, ще 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен.

Росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами.