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Росія вивела в море дві третини своїх підводних човнів – кожен з ракетами

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 09:58
Два підводні човни проєкту «Варшав'янка» у Південній бухті Севастополя, 21 травня, фото: Крим.реалії

Біля причалів у Південній бухті Севастополя окупованого росіянами Криму стоять два підводні човни проєкту "Варшавянка", що становить третину діючих підводних човнів Чорноморського флоту. Усі інші в морі.

Джерело: "Крим.Реалії"

Деталі: Загалом у складі Чорноморського флоту Росії шість підводних човнів проєкту "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Таким чином, у морі наразі перебувають чотири з шести підводних човнів, що становить дві третини.

Біля причалу також стоїть український підводний човен "Запоріжжя". У березні 2014 року під час анексії Криму російські війська взяли підводний човен штурмом.

Крім мінно-торпедного озброєння, підводні човни типу "Варшавянка" несуть крилаті ракети типу "Калібр", що застосовуються у різних модифікаціях по морських і наземних цілях. Кожен підводний човен озброєний чотирма такими ракетами.

Довідково: Росія завдає ударів ракетами зі своїх підводних човнів з морської акваторії поруч із Кримом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Біля причалів у Сухарній бухті, яка є частиною великої Севастопольської бухти, стоять два великі десантні кораблі Чорноморського флоту Росії. Один із них має зовнішні ознаки пошкодження.

Теми: КримкорабліокупаціяРосія
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