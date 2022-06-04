Одещина: Збройні сили збили дороговартісний російський безпілотник
Субота, 4 червня 2022, 14:10
4 червня воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".
Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"
Деталі: БПЛА розвідував чорноморське узбережжя.
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Після збиття він опинився у Чорному морі.
Довідково: "Форпост" є чи не найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.
Нагадаємо: У травні українські захисники теж збили дороговартісний російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".
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