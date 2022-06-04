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Одещина: Збройні сили збили дороговартісний російський безпілотник

Роман ПетренкоСубота, 4 червня 2022, 14:10
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО БПЛА "ФОРПОСТ"

4 червня воїни повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

Джерело: Одеська міськрада з посиланням на ОК "Південь"

Деталі: БПЛА розвідував чорноморське узбережжя.

Після збиття він опинився у Чорному морі. 

Довідково: "Форпост" є чи не найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.

Нагадаємо: У травні українські захисники теж збили дороговартісний російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост".

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Теми: Збройні силивійнабезпілотникРосія
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