Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: особи понад 200 вбитих окупантами жителів досі не встановлені

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 16:17
ЕКСГУМАЦІЯ ТІЛ МИРНИХ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Слідчі досі не встановили особи більш ніж 200 вбитих росіянами мирних жителів на Київщині.

Джерело: МВС

Дослівно: "Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині.

Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи.

При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені".

Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

ВІДЕО ДНЯ

"Мы вообще-то миротворцы. Но вам всем п*здец…" 35 днів окупації села Обуховичі – від трагедії до фарсу

Передісторія:

  • На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
  • Мер міста Буча Анатолій Федорук тоді повідомляв, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. 
  • Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загабниками.
  • Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.

Теми: Київська областьокупаціявійна
Головне сьогодні

Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
Київська область
Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер
У лікарні в Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска
Кількість мешканців, убитих окупантами на Київщині, зросла до 1 314 – поліція
Останні новини
06:03
оновленоУ Києві прогриміли вибухи
04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
03:45
оновленоЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
03:00
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
01:30
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
00:30
Гайдай: Росіяни кидають всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька
23:45
Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних
23:35
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА
23:14
Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври
Усі новини...