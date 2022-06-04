Київщина: особи понад 200 вбитих окупантами жителів досі не встановлені
Субота, 4 червня 2022, 16:17
Слідчі досі не встановили особи більш ніж 200 вбитих росіянами мирних жителів на Київщині.
Джерело: МВС
Дослівно: "Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині.
Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи.
При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені".
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Передісторія:
- На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
- Мер міста Буча Анатолій Федорук тоді повідомляв, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
- Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загабниками.
- Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.