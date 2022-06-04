Київщина: особи понад 200 вбитих окупантами жителів досі не встановлені

Слідчі досі не встановили особи більш ніж 200 вбитих росіянами мирних жителів на Київщині.

Джерело: МВС

Дослівно: "Розстріляних та закатованих росіянами українців досі знаходять на Київщині.

Станом на зараз ексгумували уже понад 1300 тіл мирних жителів. Після проведення слідчих дій на місці захоронень їх направили до моргів, де провели судово-медичні експертизи.

При цьому особи більше ніж двох сотень загиблих не встановлені".

Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

ВІДЕО ДНЯ

"Мы вообще-то миротворцы. Но вам всем п*здец…" 35 днів окупації села Обуховичі – від трагедії до фарсу

Передісторія: