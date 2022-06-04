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ЗСУ вдалося перегрупуватися в Сєвєродонецьку, намагаються повернути місто - ВЦА

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 19:50
НАСЛІДКИ БОЙОВИХ ДІЙ У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ 30 ТРАВНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Українські військові вживають заходів для повернення Сєвєродонецька під повний контроль України і впевнені, що "все вдасться".

Джерело: керівник ВЦА Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Стрюка на питання, який відсоток міста окупований: "Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським".

"Наші військові вживають всі відповідні заходи, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних Сил, що все вдасться".

Деталі: За словами голови військової цивільної адміністрації, до початку штурму в Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення.

"Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію", - сказав він.

Що передувало: 3-го червня очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупаційні війська раніше захопили близько 70% Сєвєродонецька, але ЗСУ посунули їх назад приблизно на 20%. 

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Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
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