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Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 22:42
Вишиванку Зеленського продали на аукціоні за 100 тисяч доларів
вишита сорочка зеленського на аукціоні у вашингтоні. фото: голос америки

Вишиту сорочку, яку вдягав президент Володимир Зеленський в День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Благодійний аукціон пройшов в Українському Домі у Вашинґтоні в рамках ініціативи United 24. Виручені кошти перераховують на рахунки Національного банку України та спрямовують на придбання озброєння, медичного обладнання або гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни.

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Покупцем лоту з вишиванкою Зеленського стала американська юридична компанія Asters USA.

Під час благодійного аукціону в п’ятницю, окрім вишитої сорочки українського президента були продані футболки Артема Довбика та Андрія Ярмоленка, в яких вони змагалися під час виграшного матчу української збірної проти збірної Шотландії, 1 червня. 

Також на аукціоні купили кухоль у вигляді півника, подібний до того, що вцілів у Бородянці на кухонній шафці в будинку, зруйнованому російськими бомбами.

ВІДЕО ДНЯ

Футболку Ярмоленка та півника придбали американські українці Ганя Черняк та Ігор Самокіш.

Пряма мова Черняк та Самокіша: "Обидва лоти коштували нам 1700 доларів. Гроші підуть на United 24. Ми ще до початку (повномасштабної – ред.) війни підтримували один український батальйон, іще з 2014-го року. Зараз ми із парафією церкви святого Андрія вже 8 чи 9 повних вантажівок допомоги відправили до України. Ми у будь-якому разі планували продовжувати робити пожертви, але авжеж, цікавіше, якщо за це отримуєш якийсь лот. Тож, ми дуже задоволені".

Деталі: На аукціоні розігрували також український прапор, підписаний Зеленським, пляшку вина, вцілілу в сховищі під російськими бомбами тощо.

Подібний аукціон у рамках ініціативи U24 став першим. На його відкритті показали онлайн-виступи Зеленського та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. На аукціоні особисто була присутня посол України в США Оксана Маркарова.

Федоров сказав, що за чотири тижні діяльності ініціативи United24, Україні вдалося зібрати 50 мільйонів доларів. Найбільші суми надходили зі Сполучених Штатів.

Передісторія: 

  • Онлайн-платформу U24 запустили на початку травня. Будь-які фізичні чи юридичні особи з різних країн світу можуть здійснити через неї благодійні пожертви на допомогу Україні.
  • Президент Зеленський попросив легендарного футболіста Андрія Шевченка представляти ініціативу в усьому світі, щоби привернути до неї увагу широких кіл громадськості.
  • Благодійні фонди також проводять аукціони творів мистецтва та різних артефактів, аби виручені кошти спрямувати на закупівлю озброєння для українських захисників. 3 червня благодійний фонд "Повернись живим" розіграв картину Івана Марчука "Сад спокуси", і продавши її за 120 тисяч доларів.

Теми: ЗеленськийблагодійністьСШАгроші
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