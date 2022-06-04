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Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

Катерина ТищенкоСубота, 4 червня 2022, 23:14
Зеленський радить УПЦ МП зробити рішучі висновки з обстрілу Святогірської лаври
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріл росіянами Всіхсвятського скиту у Святогірській лаврі та брехня про цей обстріл російських пропагандистів мають спонукати УПЦ МП до більш рішучих висновків.

Джерело: звернення президента

Деталі: Зеленський нагадав, що на Донеччині у Святогірській лаврі внаслідок російського артилерійського обстрілу згорів Всіхсвятський скит.

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Пряма мова: "Мені було цікаво, що скажуть російські пропагандисти про знищення скиту. Але насправді нічого цікавого. Вони дуже передбачувані – звинувачують українців у підпалі. Хоча монахи і миряни у Святогір’ї прекрасно бачили, що це була саме російська артилерія.

Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – все це має спонукати Українську православну церкву до більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії".

Що передувало: На Донеччині у суботу масштабна пожежа охопила Всіхсвятський скит Свято-Успенської Святогірської Лаври. В УПЦ МП заявили, що це сталося "внаслідок воєнних дій".

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з цим закликав Організацію Об'єднаних Націй та ЮНЕСКО вигнати зі своїх лав Росію як державу-терориста, яка знищує історичні пам'ятки та соціальну інфраструктуру в Україні.

Теми: Зеленськийцерквавійна
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