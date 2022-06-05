Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії: Україна контратакує в Сєвєродонецьку, РФ втратила оперативний імпульс

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 09:00

Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сепаратистських сил самопроголошеної Луганської народної республіки.

Ці війська погано оснащені і навчені, і не вистачає важкої техніки у порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", - наголошується у звіті.

Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика БританіярозвідкаСєвєродонецьквійна
Головне сьогодні

Чотири ракети РФ у Києві вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - "Укрзалізниця"

Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні

Бойовики хочуть розстріляти трьох полонених іноземців

Сім'ї захисників Маріуполя просять "Червоний хрест" домагатися від РФ кращих умов

Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив", через поставки зброї Україні

Експосол США вважає, що українці мають право стріляти по артилерії РФ на російській території

Усі новини...
Київ обстріляли з Каспійського моря – Повітряні сили
Миколаївщина зазнала масованої ракетної атаки: дві ракети РФ знищено
"Детонувало всю ніч": ЗСУ показали майстерне знищення складу російських військ
ЗСУ вже контролюють половину Сєвєродонецька – Гайдай
Останні новини
16:43
Сєвєродонецьк не має великого стратегічного значення, важливіший Лисичанськ – Гайдай
16:08
Папа Римський закликав лідерів не воювати, а почати переговори
15:33
Росіяни зруйнували майже пів сотні релігійних споруд лише на Донеччині
15:20
Із Путіним можна обговорювати лише виплату репарацій Україні та закінчення війни – Стефанчук
15:15
Посольство підтвердило загибель двох українок в Німеччині
14:57
аудіоКолаборант у Генічеську хоче торгувати пальним із Криму, але боїться за "бабло" – перехоплення
14:49
Чотири ракети РФ у Києві вдарили по ДВРЗ, але танків там немає - "Укрзалізниця"
14:47
На тлі санкцій британські юристи почали відмовлятися працювати з росіянами – FT
14:36
Футбольні чемпіонати в Україні можуть відновити вже у серпні
14:23
відео4-річна дівчинка заспівала "Ой у лузі червона калина" в гучномовець пожежного авто
Усі новини...