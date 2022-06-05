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Розвідка Британії: Україна контратакує в Сєвєродонецьку, РФ втратила оперативний імпульс

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 09:00

Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"За останні 24 години українські сили провели контратаки в місті Сєвєродонецьк на сході України, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російських сил, раніше набраний за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності", - йдеться у звіті.

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За даними розвідки, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сепаратистських сил самопроголошеної Луганської народної республіки.

Ці війська погано оснащені і навчені, і не вистачає важкої техніки у порівнянні з регулярними російськими частинами.

"Використання проксі-піхоти для операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", - наголошується у звіті.

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Напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія взяла під свій контроль більшу частину Сєвєродонецька, і перш ніж переходити до подальших наступальних дій, російським військам знадобиться пауза, що може призвести до втрати частини набраного за останній тиждень імпульсу.

Теми: Велика БританіярозвідкаСєвєродонецьквійна
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